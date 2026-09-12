Александр Зверев отреагировал на выход в финал USO после победы над Кареном Хачановым
Поделиться
Немецкий теннисист второй номер рейтинга Александр Зверев высказался о своём выходе в финал турнира US Open 2026 года после победы над 50-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым в полуфинальном матче.
US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 9
|7 8
|
|6 7
|6 6
50
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Иногда всё складывается в твою пользу. Я столько раз был очень близок. Думаю, сегодня вечером (в другом полуфинале. — Прим. «Чемпионата») нас ждёт абсолютно эпичный матч, и я не могу дождаться, когда смогу его посмотреть», — приводит слова Зверева официальный сайт US Open.
За титул на соревнованиях Александр Зверев поспорит с победителем предстоящего матча между двумя американцами — Фрэнсисом Тиафо (12) и Беном Шелтоном (9).
Материалы по т