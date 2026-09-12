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«Это явно раздражает не только меня». Хачанов раскритиковал Зверева после полуфинала USO

«Это явно раздражает не только меня». Хачанов раскритиковал Зверева после полуфинала USO
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50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов подверг критике действия второго номера рейтинга 29-летнего представителя Германии Александра Зверева при подаче. Напомним, россиянин не смог выйти в финал Открытого чемпионата США — 2026, проиграв немцу очный матч со счётом 3:6, 6:7 (7:9). 6:7 (6:8).

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 7 8
3 		6 7 6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Он [Зверев]не сделал ничего такого, чего я не ожидал или к чему мы не готовились вместе с моей командой и тренером. Мы очень хорошо знаем друг друга. Саша говорил об этом перед матчем. В какой-то степени наши стили даже немного похожи, хотя у него более мощная подача, особенно первая, и он также показывает более высокий процент попадания в целом.

Что касается того, как он набивает мяч перед подачей, это явно раздражает не только меня. Многим игрокам это доставляет дискомфорт, потому что уходит много времени. Ты не знаешь точно, когда готовиться к подаче. Ты у