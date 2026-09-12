«Это так не работает». Хачанов прокомментировал поражение от Зверева в полуфинале US Open

50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов высказался о поражение второму номеру рейтинга 29-летнему представителю Германии Александру Звереву в полуфинале Открытого чемпионата США — 2026 со счётом 3:6, 6:7 (7:9). 6:7 (6:8).

«Нет, я ни о чём не жалею. Также нет смысла думать задним числом, что нужно было сыграть укороченный мяч, а потом, если ты пробуешь и ошибаешься или соперник достаёт, говорить, что надо было атаковать. Это так не работает.

Я выбрал играть так, как играл. Я доверял своим ударам и своим решениям. Возможно, в некоторых ситуациях я поторопился, но на другой стороне корта находился соперник. Не всё зависит от меня. Было бы очень просто, если бы всё всегда зависело только от меня. В концовках розыгрышей он давал мне играть и начал вкла