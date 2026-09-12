15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это так не работает». Хачанов прокомментировал поражение от Зверева в полуфинале US Open

«Это так не работает». Хачанов прокомментировал поражение от Зверева в полуфинале US Open
Комментарии

50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов высказался о поражение второму номеру рейтинга 29-летнему представителю Германии Александру Звереву в полуфинале Открытого чемпионата США — 2026 со счётом 3:6, 6:7 (7:9). 6:7 (6:8).

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 7 8
3 		6 7 6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Нет, я ни о чём не жалею. Также нет смысла думать задним числом, что нужно было сыграть укороченный мяч, а потом, если ты пробуешь и ошибаешься или соперник достаёт, говорить, что надо было атаковать. Это так не работает.

Я выбрал играть так, как играл. Я доверял своим ударам и своим решениям. Возможно, в некоторых ситуациях я поторопился, но на другой стороне корта находился соперник. Не всё зависит от меня. Было бы очень просто, если бы всё всегда зависело только от меня. В концовках розыгрышей он давал мне играть и начал вкла