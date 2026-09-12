Бен Шелтон вышел в финал US Open — 2026, обыграв Фрэнсиса Тиафо

12-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо не смог выйти в финал Открытого чемпионата США 2026 года, уступив в полуфинале турнира своему соотечественнику Бену Шелтону (9-е место в рейтинге). Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 3:6, 5;7.

Теннисисты провели на корте 3 часа 14 минут. Тиафо выполнил три эйса и допустил одну двойную ошибку, реализовав при этом два брейк-пойнта. Шелтон 20 раз подал навылет и допустил три двойные ошибки, а также оформил четыре брейк-пойнта.

В финале Шелтон сразится с 29-летним представителем Германии Александром Зверевым, который является второй ракеткой мира.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.