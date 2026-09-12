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Бен Шелтон вышел в финал US Open — 2026, обыграв Фрэнсиса Тиафо

Бен Шелтон вышел в финал US Open — 2026, обыграв Фрэнсиса Тиафо
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12-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо не смог выйти в финал Открытого чемпионата США 2026 года, уступив в полуфинале турнира своему соотечественнику Бену Шелтону (9-е место в рейтинге). Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 3:6, 5;7.

US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:45 МСК
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 3 5
4 		6 6 7
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Теннисисты провели на корте 3 часа 14 минут. Тиафо выполнил три эйса и допустил одну двойную ошибку, реализовав при этом два брейк-пойнта. Шелтон 20 раз подал навылет и допустил три двойные ошибки, а также оформил четыре брейк-пойнта.

В финале Шелтон сразится с 29-летним представителем Германии Александром Зверевым, который является второй ракеткой мира.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.