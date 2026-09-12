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Хачанов оценил выступление на US Open — 2026. Карен повторил личный рекорд на ТБШ

Хачанов оценил выступление на US Open — 2026. Карен повторил личный рекорд на ТБШ
Комментарии

50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов оценил своё выступление на US Open — 2026 после поражения второму номеру рейтинга 29-летнему представителю Германии Александру Звереву в полуфинале соревнования со счётом 3:6, 6:7 (7:9). 6:7 (6:8).

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 7 8
3 		6 7 6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Нужно смотреть на вещи под разными углами. Если бы после американской серии, которая была не слишком удачной, мне сказали, что я далеко пройду на Открытом чемпионате США, я бы точно подписался под этим. Но ведь говорят, что аппетит приходит во время еды. Я признаю, что это был отличный турнир и отличное выступление, но в то же время немного разоч