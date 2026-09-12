Хачанов оценил выступление на US Open — 2026. Карен повторил личный рекорд на ТБШ

50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов оценил своё выступление на US Open — 2026 после поражения второму номеру рейтинга 29-летнему представителю Германии Александру Звереву в полуфинале соревнования со счётом 3:6, 6:7 (7:9). 6:7 (6:8).

«Нужно смотреть на вещи под разными углами. Если бы после американской серии, которая была не слишком удачной, мне сказали, что я далеко пройду на Открытом чемпионате США, я бы точно подписался под этим. Но ведь говорят, что аппетит приходит во время еды. Я признаю, что это был отличный турнир и отличное выступление, но в то же время немного разоч