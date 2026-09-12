Хачанов выразил уверенность в том, что он станет финалистом или чемпионом Большого шлема
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50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США — 2026 заявил, что обязательно станет финалистом или чемпионом Большого шлема. Россиянин проиграл немцу Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (7:9). 6:7 (6:8).
US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
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|3
|4
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|7 9
|7 8
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|6 7
|6 6
50
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Да, я верю в это. Я твёрдо в это верю. Если бы я не верил, меня бы, наверное, сейчас здесь не было.
Как я уже говорил, после нескольких разочаровывающих турниров и сложной первой половины сезона я здесь, сыграл в полуфинале. Я говорю это не для того, чтобы хвастаться своими невероятными способностями, а чтобы показать, что всё возможно.
Мне нужно постараться достичь этого уровня и поддерживать такую стабильность чаще. Это моя цель сейчас. Если мне это у