Хачанов выразил уверенность в том, что он станет финалистом или чемпионом Большого шлема

50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США — 2026 заявил, что обязательно станет финалистом или чемпионом Большого шлема. Россиянин проиграл немцу Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (7:9). 6:7 (6:8).

«Да, я верю в это. Я твёрдо в это верю. Если бы я не верил, меня бы, наверное, сейчас здесь не было.

Как я уже говорил, после нескольких разочаровывающих турниров и сложной первой половины сезона я здесь, сыграл в полуфинале. Я говорю это не для того, чтобы хвастаться своими невероятными способностями, а чтобы показать, что всё возможно.

Мне нужно постараться достичь этого уровня и поддерживать такую ​​стабильность чаще. Это моя цель сейчас. Если мне это у