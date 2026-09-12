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Хачанов выразил уверенность в том, что он станет финалистом или чемпионом Большого шлема

Хачанов выразил уверенность в том, что он станет финалистом или чемпионом Большого шлема
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50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США — 2026 заявил, что обязательно станет финалистом или чемпионом Большого шлема. Россиянин проиграл немцу Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (7:9). 6:7 (6:8).

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 7 8
3 		6 7 6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Да, я верю в это. Я твёрдо в это верю. Если бы я не верил, меня бы, наверное, сейчас здесь не было.

Как я уже говорил, после нескольких разочаровывающих турниров и сложной первой половины сезона я здесь, сыграл в полуфинале. Я говорю это не для того, чтобы хвастаться своими невероятными способностями, а чтобы показать, что всё возможно.

Мне нужно постараться достичь этого уровня и поддерживать такую ​​стабильность чаще. Это моя цель сейчас. Если мне это у