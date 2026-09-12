Хачанов рассказал о своих планах после вылета с US Open — 2026

50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США — 2026 рассказал о своих дальнейших планах. Россиянин уступил немцу Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (7:9). 6:7 (6:8).

«Сейчас план довольно прост. Завтра я лечу домой. К тому же, эта поездка затянулась, потому что я начал в Лос-Кабосе в конце июля. Думаю, я уже почти семь недель не вижу свою жену и детей.

Ну, на самом деле, моя жена была со мной на первых двух турнирах, но сейчас мы уже давно не виделись. Я очень по ним скучаю.

В целом, я хочу отдохнуть, наверное, четыре или пять дней, а затем сесть со своей командой и решить, в каких турнирах я буду участвовать на азиатском туре и в Китае», — приводит слова Хачанова Punto de Break.