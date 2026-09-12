«Это моя цель сейчас». Хачанов сообщил, что сделает с призовыми, заработанными на USO

50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США — 2026 рассказал, что сделает с призовыми заработанными на турнире. Россиянин проиграл немцу Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (7:9). 6:7 (6:8).

«Что касается денег, у меня пока нет никаких планов. Учитывая мою ситуацию и возраст, хотя я все ещё считаю себя молодым, возможно, мне следует быть немного более консервативным. Начать копить, а не просто тратить. Так что, возможно, это моя цель сейчас», — приводит слова Хачанова Punto de Break.

Ранее Хачанов рассказал о своих дальнейших планах после вылета с US Open — 2026.