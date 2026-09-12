US Open — 2026, мужчины: результаты матчей 11 сентября

В ночь на 12 сентября в Нью-Йорке прошёл 13-й игровой день мужского US Open — 2026 в одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялись два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч предпоследнего круга турнира.

Теннис. US Open — 2026, мужчины. Результаты на 12 сентября

Александр Зверев (Германия) – Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6);

Фрэнсис Тиафо (США) – Бен Шелтон (США) — 6:4, 3:6, 3:6, 4;5, 5;7.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. В финале турнира сразятся Александр Зверев и Бен Шелтон.

Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.