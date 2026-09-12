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Определились финалисты US Open — 2026 в мужском одиночном разряде

Определились финалисты US Open — 2026 в мужском одиночном разряде
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В ночь с 11 на 12 сентября, завершилась полуфинальная стадия хардового турнира «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. Стали известны финалисты турнира: ими стали вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и девятый в рейтинге ATP представитель США Бен Шелтон.

Теннис. US Open — 2026, одиночный разряд, мужчины. Финал турнира:

Александр Зверев (Германия, 2) – Бен Шелтон (США, 9).

В полуфинальных матчах Зверев обыграл 50-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6), а Шелтон оказалась сильнее своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо (12-й в рейтинге ATP). Тиафо уступил со счётом 6:4, 3:6, 3:6, 5;7.

Решающий матч US Open — 2026 в мужском одиночном разряде пройдёт в воскресенье, 13 сентября.

Расписание матчей US Open — 2026 (м)
Сетка US Open — 2026 (м)
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