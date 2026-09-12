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Хачанов подвёл итоги своего выступления на US Open — 2026

Хачанов подвёл итоги своего выступления на US Open — 2026
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50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США — 2026 подвёл итоги своего выступления на турнире. Россиянин уступил немцу Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (7:9). 6:7 (6:8).

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 7 8
3 		6 7 6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«После Большого шлема понимаешь, чего он требует. Эта поездка в Нью-Йорк была действительно долгой.

Я приехал в субботу прошлой недели, так что завтра будет ровно три недели. И с тех пор нужно оставаться сосредоточенным каждый день: выполнять свои упражнения, тренироваться, играть матчи и заботиться обо всём остальном.

Это, очевидно, изнурительно. Поэтому вы знаете, сколько стоит пройти далеко на турнире Большого шлема и, особенно, что нужно, чтобы выйти в финал или выиграть турнир», — приводит слова Хачанова Punto de Break.

Расписание матчей US Open — 2026 (мужчины)
Турнирная сетка US Open — 2026 (мужчины)