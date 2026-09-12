Хачанов подвёл итоги своего выступления на US Open — 2026

50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов после поражения в полуфинале Открытого чемпионата США — 2026 подвёл итоги своего выступления на турнире. Россиянин уступил немцу Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (7:9). 6:7 (6:8).

«После Большого шлема понимаешь, чего он требует. Эта поездка в Нью-Йорк была действительно долгой.

Я приехал в субботу прошлой недели, так что завтра будет ровно три недели. И с тех пор нужно оставаться сосредоточенным каждый день: выполнять свои упражнения, тренироваться, играть матчи и заботиться обо всём остальном.

Это, очевидно, изнурительно. Поэтому вы знаете, сколько стоит пройти далеко на турнире Большого шлема и, особенно, что нужно, чтобы выйти в финал или выиграть турнир», — приводит слова Хачанова Punto de Break.