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Зверев отдал должное Хачанову после полуфинала US Open — 2026

Зверев отдал должное Хачанову после полуфинала US Open — 2026
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Немецкий теннисист второй номер рейтинга Александр Зверев после выхода в финал турнира US Open 2026 года похвалил 50-й ракетку мира россиянина Карена Хачанова после их полуфинального матча. Россиянин уступил немцу со счётом 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8).

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 7 8
3 		6 7 6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Победа в трёх сетах, но далеко не лёгкая. Он играл невероятно хорошо и боролся невероятно упорно. Второй и третий сеты могли закончиться как угодно. Я просто лучше сыграл некоторые розыгрыши, и я доволен победой», — приводит слова Зверева Punto de Break.

За титул на соревнованиях Александр Зверев поспорит с американцем Беном Шелтоном.

Решающий матч US Open — 2026 в мужском одиночном разряде пройдёт в воскресенье, 13 сентября.

Расписание матчей US Open — 2026 (м)
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