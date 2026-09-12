Зверев отдал должное Хачанову после полуфинала US Open — 2026

Немецкий теннисист второй номер рейтинга Александр Зверев после выхода в финал турнира US Open 2026 года похвалил 50-й ракетку мира россиянина Карена Хачанова после их полуфинального матча. Россиянин уступил немцу со счётом 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8).

«Победа в трёх сетах, но далеко не лёгкая. Он играл невероятно хорошо и боролся невероятно упорно. Второй и третий сеты могли закончиться как угодно. Я просто лучше сыграл некоторые розыгрыши, и я доволен победой», — приводит слова Зверева Punto de Break.

За титул на соревнованиях Александр Зверев поспорит с американцем Беном Шелтоном.

Решающий матч US Open — 2026 в мужском одиночном разряде пройдёт в воскресенье, 13 сентября.