Зверев ответил всем, кто сомневался в нём, после выхода в финал US Open — 2026

Немецкий теннисист, второй номер рейтинга Александр Зверев после выхода в финал турнира US Open — 2026 ответил всем, кто сомневался в его уровне. В полуфинале он обыграл 50-й ракетку мира россиянина Карена Хачанова со счётом 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8).

«Честно говоря, думаю, что мало что изменилось. Конечно, победа на турнире «Большого шлема» была конечной целью, но теперь мы хотим большего. Хотим добиться больших успехов. Продолжаем очень усердно работать над этим и очень сосредоточены на этом. Думаю, у всех по-прежнему есть цель. Я верил, что это возможно. Но немногие из вас в это верили. Вопрос всегда заключался в том, сыграют ли Карлос и Янник все четыре финала Большого шлема снова друг с другом. Это совершенно закономерный вопрос, учитывая, как сложились последние два года. Я доволен тем, как складывается этот год, но в воскресенье у меня ещё один важный матч, это моя цель», — приводит слова Зверева Punto de Break.

За титул соревнований Зверев поспорит с американцем Беном Шелтоном.

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