Хачанов не смог выйти в финал US Open, ЦСКА уступил «Адмиралу» в КХЛ. Главное к утру

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и девятый в рейтинге ATP представитель США Бен Шелтон сыграют в финале US Open — 2026, ЦСКА проиграл «Адмиралу» в домашнем матче — у дальневосточников первая победа в сезоне. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».