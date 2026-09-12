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11 сентября главные новости спорта, футбол, теннис, US Open, хоккей, КХЛ, фигурное катание

Хачанов не смог выйти в финал US Open, ЦСКА уступил «Адмиралу» в КХЛ. Главное к утру
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и девятый в рейтинге ATP представитель США Бен Шелтон сыграют в финале US Open — 2026, ЦСКА проиграл «Адмиралу» в домашнем матче — у дальневосточников первая победа в сезоне. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Карен Хачанов не смог выйти в финал US Open — 2026, проиграв Александру Звереву.
  2. Бен Шелтон вышел в финал US Open — 2026, обыграв Фрэнсиса Тиафо.
  3. ЦСКА проиграл «Адмиралу» в домашнем матче, у дальневосточников первая победа в сезоне.
  4. Определились финалисты US Open — 2026 в мужском одиночном разряде.
  5. ЦСКА выступил с официальным заявлением по ошибочно отменённому голу в ворота «Адмирала».
  6. «Металлург» одержал волевую победу, одолев «Ак Барс» в серии буллитов.
  7. «Фенербахче» сделал заявление на фоне неожиданного объявления об отставке тренера команды.
  8. Иньяки Уильямс объявил о завершении карьеры в сборной Ганы спустя четыре года выступлений.
  9. Хачанов подвёл итоги своего выступления на US Open — 2026.
  10. Бойкова/Козловский лидируют после короткой программы на John Nicks Pairs International.
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