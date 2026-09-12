Хачанов не смог выйти в финал US Open, ЦСКА уступил «Адмиралу» в КХЛ. Главное к утру
Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и девятый в рейтинге ATP представитель США Бен Шелтон сыграют в финале US Open — 2026, ЦСКА проиграл «Адмиралу» в домашнем матче — у дальневосточников первая победа в сезоне. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Карен Хачанов не смог выйти в финал US Open — 2026, проиграв Александру Звереву.
- Бен Шелтон вышел в финал US Open — 2026, обыграв Фрэнсиса Тиафо.
- ЦСКА проиграл «Адмиралу» в домашнем матче, у дальневосточников первая победа в сезоне.
- Определились финалисты US Open — 2026 в мужском одиночном разряде.
- ЦСКА выступил с официальным заявлением по ошибочно отменённому голу в ворота «Адмирала».
- «Металлург» одержал волевую победу, одолев «Ак Барс» в серии буллитов.
- «Фенербахче» сделал заявление на фоне неожиданного объявления об отставке тренера команды.
- Иньяки Уильямс объявил о завершении карьеры в сборной Ганы спустя четыре года выступлений.
- Хачанов подвёл итоги своего выступления на US Open — 2026.
- Бойкова/Козловский лидируют после короткой программы на John Nicks Pairs International.