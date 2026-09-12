US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open — 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится финальный матч соревнования. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, женщины, финал. Расписание на 12 сентября (время московское):

23:00. Арина Соболенко (Беларусь,1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2).

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко является действующей победительницей турнира. В прошлогоднем финале она одолела американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).