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Анна Пушкарёва — Синжань Сунь: во сколько начало финала юниорского US Open — 2026, где смотреть

Пушкарёва — Сунь: во сколько начало финала юниорского US Open — 2026, где смотреть
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Сегодня, 12 сентября, на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open — 2026 в женском одиночном юниорском разряде. В рамках игрового дня в финале турнира сразятся 971-я ракетка мира россиянка Анна Пушкарёва и 599-й номер рейтинга китайская теннисистка Синьжань Сунь. Начало матча запланировано на 18:00 мск.

US Open — девушки. Финал
12 сентября 2026, суббота. 18:00 МСК
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

В России встречу не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Анна Пушкарёва – Синьжань Сунь. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Розыгрыш юниорского US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 6 по 12 сентября. Действующей победительницей соревнований является бельгийская теннисистка Желин Вандромме.

Сетка юниорского US Open - 2026 (ж)
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