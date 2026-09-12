Пушкарёва — Сунь: во сколько начало финала юниорского US Open — 2026, где смотреть

Сегодня, 12 сентября, на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open — 2026 в женском одиночном юниорском разряде. В рамках игрового дня в финале турнира сразятся 971-я ракетка мира россиянка Анна Пушкарёва и 599-й номер рейтинга китайская теннисистка Синьжань Сунь. Начало матча запланировано на 18:00 мск.

В России встречу не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Анна Пушкарёва – Синьжань Сунь. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Розыгрыш юниорского US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 6 по 12 сентября. Действующей победительницей соревнований является бельгийская теннисистка Желин Вандромме.