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Арина Соболенко — Елена Рыбакина: во сколько начало финала US Open — 2026, где смотреть

Соболенко — Рыбакина: во сколько начало финала US Open — 2026, где смотреть
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Сегодня, 12 сентября, на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня в финале турнира сразятся первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и второй номер рейтинга представительница Казахстана Елена Рыбакина. Начало матча запланировано на 23:00 мск.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В России встречу не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Розыгрыш Открытого чемпионата США – 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко.

Сетка US Open - 2026
Календарь US Open - 2026
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