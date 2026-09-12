Соболенко — Рыбакина: во сколько начало финала US Open — 2026, где смотреть

Сегодня, 12 сентября, на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня в финале турнира сразятся первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и второй номер рейтинга представительница Казахстана Елена Рыбакина. Начало матча запланировано на 23:00 мск.

В России встречу не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Розыгрыш Открытого чемпионата США – 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко.