Андрей Ольховский подвёл итоги выступления Карена Хачанова на US Open — 2026

Финалист «Ролан Гаррос» — 1992 в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал поражение Карена Хачанова от Александра Зверева в полуфинале US Open — 2026.

«Хочу поздравить Карена с таким успешным выступлением на US Open. Это действительно солидное и успешное выступление. Игру, которую показал Карен на турнире, можно считать высшего класса. Да, были шансы пройти в финал. На тай-брейках Карен вёл 4:1, 5:2, 6:4, но теннис есть теннис. Где-то сам не сыграл, где-то Зверев сыграл лучше. Карен в любом случае провёл турнир здорово, поэтому поздравляю», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.