Андрей Ольховский подвёл итоги выступления Карена Хачанова на US Open — 2026
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Финалист «Ролан Гаррос» — 1992 в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал поражение Карена Хачанова от Александра Зверева в полуфинале US Open — 2026.
US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 9
|7 8
|
|6 7
|6 6
50
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Хочу поздравить Карена с таким успешным выступлением на US Open. Это действительно солидное и успешное выступление. Игру, которую показал Карен на турнире, можно считать высшего класса. Да, были шансы пройти в финал. На тай-брейках Карен вёл 4:1, 5:2, 6:4, но теннис есть теннис. Где-то сам не сыграл, где-то Зверев сыграл лучше. Карен в любом случае провёл турнир здорово, поэтому поздравляю», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.