Кто выиграет US Open — 2026 в мужском одиночном разряде?

В пятницу, 11 сентября, завершилась полуфинальная стадия US Open — 2026 в мужском одиночном разрядах. По её итогам определились финалисты турнира. В решающем матче соревнований сыграют вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и девятый номер рейтинга представитель США Бен Шелтон.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионом US Open — 2026 в мужском одиночном разряде?»

В полуфинале турнира Александр Зверев обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6), а Бен Шелтон оказался сильнее соотечественника Фрэнсиса Тиафо (4:6, 6:3, 6:3, 7:5).

Открытый чемпионат США — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.