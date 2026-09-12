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Кто выиграет US Open — 2026 в мужском одиночном разряде?

Кто выиграет US Open — 2026 в мужском одиночном разряде?
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В пятницу, 11 сентября, завершилась полуфинальная стадия US Open — 2026 в мужском одиночном разрядах. По её итогам определились финалисты турнира. В решающем матче соревнований сыграют вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и девятый номер рейтинга представитель США Бен Шелтон.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионом US Open — 2026 в мужском одиночном разряде?»

В полуфинале турнира Александр Зверев обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6), а Бен Шелтон оказался сильнее соотечественника Фрэнсиса Тиафо (4:6, 6:3, 6:3, 7:5).

Открытый чемпионат США — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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