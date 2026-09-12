Фото: своеобразная реакция Бена Шелтона на первый в карьере выход в финал на ТБШ
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Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в финал Открытого чемпионата США – 2026, обыграв своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.
US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:45 МСК
12
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 3
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9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
После победы Шелтон своеобразно отреагировал на первый в карьере выход в финал на турнирах «Большого шлема», с улыбкой высунув язык.
Фото: Скриншот трансляции
За чемпионский титул US Open — 2026 Шелтон поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым (второй номер рейтинга). Встреча запланирована на 13 сентября. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в розыгрыше турнира этого года уступил Шелтону на стадии 1/4 финала.
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