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«Всё это для неё». Бен Шелтон посвятил бабушке выход в финал US Open — 2026

«Всё это для неё». Бен Шелтон посвятил бабушке выход в финал US Open — 2026
Комментарии

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился эмоциями после выхода в финал US Open — 2026, посвятив победу своей скончавшейся бабушке. В 1/2 финала турнира он обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.

US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:45 МСК
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 3 5
4 		6 6 7
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

– С 2003 года американец не выигрывал этот титул. А с 1972 года здесь в финале не играл темнокожий теннисист. Это был Артур Эш. В воскресенье ты выйдешь на корт стадиона имени Артура Эша, чтобы попытаться завоевать свой первый титул на турнирах «Большого шлема». Что ты чувствуешь, когда слышишь это?
– Это вызывает очень много эмоций. Мои мама и папа многим пожертвовали ради того, чтобы я сегодня оказался здесь. В начале этого года отец потерял свою маму. Именно благодаря ей он однажды начал играть в теннис. Без неё здесь сейчас не было бы Бена Шелтона. Всё это для неё. В воскресенье мне понадобится ваша энергия. Мы идём до конца. Я оставлю все силы на корте. Надеюсь, вы придёте и будете поддерживать меня. Давайте сделаем это ради США.

И ещё одно: сегодня тяжёлый день для того, чтобы выходить на корт и играть. Мои мысли и молитвы с семьями, пострадавшими от событий 11 сентября. Это один из величайших городов мира и место одной из самых страшных трагедий. Мои мысли и молитвы со всеми, кто был связан с этой трагеди