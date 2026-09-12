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Фото: Тиафо прикрыл лицо полотенцем после поражения от Шелтона в полуфинале US Open

Фото: Тиафо прикрыл лицо полотенцем после поражения от Шелтона в полуфинале US Open
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12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо эмоционально отреагировал на поражение в 1/2 финала US Open – 2026 от соотечественника Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 3:6, 5:7.

US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:45 МСК
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 3 5
4 		6 6 7
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

После завершения матча Тиафо проследовал в подтрибунное помещение, где не смог сдержать эмоций. Теннисист прошёл весь путь до разминочной зоны, накрыв голову полотенцем, вытирая им лицо.

Фото: Скриншот трансляции