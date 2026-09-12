Фото: Тиафо прикрыл лицо полотенцем после поражения от Шелтона в полуфинале US Open

12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо эмоционально отреагировал на поражение в 1/2 финала US Open – 2026 от соотечественника Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 3:6, 5:7.

После завершения матча Тиафо проследовал в подтрибунное помещение, где не смог сдержать эмоций. Теннисист прошёл весь путь до разминочной зоны, накрыв голову полотенцем, вытирая им лицо.