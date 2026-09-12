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Андрей Ольховский назвал фаворита финала US Open — 2026

Андрей Ольховский назвал фаворита финала US Open — 2026
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Финалист «Ролан Гаррос» — 1992 в парном разряде Андрей Ольховский назвал фаворита финала US Open – 2026. В финале турнира сыграют американский теннисист Бен Шелтон и немец Александр Зверев.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Мне кажется, Зверев поопытнее. Он в этом году выиграл «Ролан Гаррос», играл в финале Уимблдона. У него громадный опыт. Александр играет уверенно и размеренно, как это было с Хачановым. Шелтон, может быть, подаёт острее, но Зверев стабильнее. Я отдам предпочтение Звереву. Шелтон на подъёме, играет очень быстро, а также при своей публике, но Зверев является фаворитом», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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