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Бен Шелтон — четвёртый теннисист-левша, вышедший в финал ТБШ в XXI веке

Бен Шелтон — четвёртый теннисист-левша, вышедший в финал ТБШ в XXI веке
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Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал четвёртым игроком-левшой, вышедшим в финал турнира «Большого шлема» в XXI веке, сообщает Opta Ace. Шелтон обыграл в 1/2 финала US Open — 2026 соотечественника Фрэнсиса Тиафо со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.

US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:45 МСК
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 3 5
4 		6 6 7
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Ранее в финалы на турнирах «Большого шлема» среди теннисистов-левшей выходили хорват Горан Иванишевич, аргентинец Мариано Пуэрто и испанец Рафаэль Надаль.

За чемпионский титул US Open — 2026 Бен Шелтон поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым (второй номер рейтинга). Встреча запланирована на 13 сентября. Дей