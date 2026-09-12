Бен Шелтон — четвёртый теннисист-левша, вышедший в финал ТБШ в XXI веке

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал четвёртым игроком-левшой, вышедшим в финал турнира «Большого шлема» в XXI веке, сообщает Opta Ace. Шелтон обыграл в 1/2 финала US Open — 2026 соотечественника Фрэнсиса Тиафо со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.

Ранее в финалы на турнирах «Большого шлема» среди теннисистов-левшей выходили хорват Горан Иванишевич, аргентинец Мариано Пуэрто и испанец Рафаэль Надаль.

За чемпионский титул US Open — 2026 Бен Шелтон поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым (второй номер рейтинга). Встреча запланирована на 13 сентября. Дей