«Не удалось довести дело до конца». Тиафо — о поражении от Шелтона в 1/2 финала US Open

12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал поражение от соотечественника Бена Шелтона в 1/2 финала US Open — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 3:6, 5:7.

«Очевидно, что это тяжёлый момент. Это сложно. У меня был шанс, но, к счастью, я уже много раз оказывался в такой ситуации, но всё равно тяжело, понимаете? Конечно, я хотел выйти в финал турнира «Большого шлема». Это был важный матч. Нужно отдать должное Бену, он хорошо сыграл. Сегодня вечером он был хорош. Он очень хорошо подавал, что сильно усложнило мне задачу, тогда как я подавал не так хорошо.

Я старался держаться в своих геймах на подаче, но в итоге… Что тут ещё сказать? С одной стороны, для меня это был отличный сезон, но с другой — это поражение тяжёлое