15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не удалось довести дело до конца». Тиафо — о поражении от Шелтона в 1/2 финала US Open

«Не удалось довести дело до конца». Тиафо — о поражении от Шелтона в 1/2 финала US Open
Комментарии

12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал поражение от соотечественника Бена Шелтона в 1/2 финала US Open — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 3:6, 5:7.

US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:45 МСК
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 3 5
4 		6 6 7
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Очевидно, что это тяжёлый момент. Это сложно. У меня был шанс, но, к счастью, я уже много раз оказывался в такой ситуации, но всё равно тяжело, понимаете? Конечно, я хотел выйти в финал турнира «Большого шлема». Это был важный матч. Нужно отдать должное Бену, он хорошо сыграл. Сегодня вечером он был хорош. Он очень хорошо подавал, что сильно усложнило мне задачу, тогда как я подавал не так хорошо.

Я старался держаться в своих геймах на подаче, но в итоге… Что тут ещё сказать? С одной стороны, для меня это был отличный сезон, но с другой — это поражение тяжёлое