Арина Соболенко — Елена Рыбакина: история встреч перед финалом US Open — 2026

Сегодня, 12 сентября, в Нью-Йорке (США) состоится финальный матч US Open – 2026 в женском одиночном разряде, в котором сыграют первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и второй номер рейтинга представительница Казахстана Елена Рыбакина. Встреча начнётся не ранее 23:00 мск.

Счёт личных встреч 10-7 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге). Первый важный матч между ними состоялся в финале Australian Open — 2023, где белоруска победила со счётом 4:6, 6:3, 6:4. В сезоне-2025 Арина вырвала победу в четвертьфинале Берлина, уйдя с четверного матчбола — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6); Елена после этого взяла убедительный реванш в четвертьфинале Цинциннати — 6:1, 6:4; затем белоруска победила в четвертьфинале Уханя (6:3, 6:3); а матч в финале Итогового чемпионата WTA остался за представительницей Казахстана — 6:3, 7:6 (7:0). В 2026 году Рыбакина взяла верх над Соболенко в финале Australian Open — 2026, выиграв свой второй мэйджор в карьере (6:4, 4:6, 6:4), а Арина сумела победить с матчбола на приёме в финале Индиан-Уэллса — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6), после чего выиграла полуфинал Майами (6:4, 6:3).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко – Елена Рыбакина.

Открытый чемпионат США – 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко.