Анна Пушкарёва — Синьжань Сунь: история встреч перед финалом юниорского US Open — 2026

Сегодня, 12 сентября, в Нью-Йорке, США, состоится финальный матч US Open — 2026 в женском одиночном разряде, в котором сыграют 971-я ракетка мира россиянка Анна Пушкарёва и 599-й номер рейтинга китайская теннисистка Синьжань Сунь. Начало матча запланировано на 18:00 мск.

Счёт личных встреч равный — 1-1 (1-0 в пользу Сунь на харде). Она победила Пушкарёву в финале взрослого ITF в Шарм-эш-Шейхе в начале прошлого ноября — 6:1, 2:6, 6:2. Анна взяла реванш в финале юниорского Уимблдона-2026 — 5:7, 6:3, 6:4.

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