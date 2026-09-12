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Анна Пушкарёва — Синьжань Сунь: история встреч перед финалом юниорского US Open — 2026

Анна Пушкарёва — Синьжань Сунь: история встреч перед финалом юниорского US Open — 2026
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Сегодня, 12 сентября, в Нью-Йорке, США, состоится финальный матч US Open — 2026 в женском одиночном разряде, в котором сыграют 971-я ракетка мира россиянка Анна Пушкарёва и 599-й номер рейтинга китайская теннисистка Синьжань Сунь. Начало матча запланировано на 18:00 мск.

US Open — девушки. Финал
12 сентября 2026, суббота. 18:00 МСК
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Не начался
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Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

Счёт личных встреч равный — 1-1 (1-0 в пользу Сунь на харде). Она победила Пушкарёву в финале взрослого ITF в Шарм-эш-Шейхе в начале прошлого ноября — 6:1, 2:6, 6:2. Анна взяла реванш в финале юниорского Уимблдона-2026 — 5:7, 6:3, 6:4.

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