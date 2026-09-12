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Янник Синнер в ближайшие дни вернётся к тренировкам на корте — Sky Sport Italia

Янник Синнер в ближайшие дни вернётся к тренировкам на корте — Sky Sport Italia
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер планирует вернуться к тренировкам на корте в ближайшие дни, сообщает Sky Sport Italia.

По сообщениям источника, Синнер успешно прошёл курс консервативного лечения внесуставного воспаления сухожилия коленного сустава в клинике Турина. Теннисист планирует вернуться в Монте-Карло, где продолжит своё восстановление и начнёт тренироваться на корте. Издание также сообщает, что Синнер не будет форсировать возвращение и постарается подготовиться к старту турнира АТР-500 в Пекине, Китай.

Ранее Синнер из-за травмы колена снялся с розыгрыша Открытого чемпионата США — 2026. В 2025 году итальянец уступил в финале турнира испанцу Карлосу Алькарасу (2:6, 6:3, 1:6, 4:6).

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