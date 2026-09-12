Тиафо — о планах на концовку сезона-2026: очень хочу сыграть на Итоговом турнире АТР

12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал о целях на остаток сезона после поражения в 1/2 финала US Open – 2026 от соотечественника Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 3:6, 5:7.

«Нужно просто продолжать делать примерно то же, что я делал весь год. Просто продолжать работать, я люблю эту ра