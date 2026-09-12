Тиафо — о планах на концовку сезона-2026: очень хочу сыграть на Итоговом турнире АТР
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12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал о целях на остаток сезона после поражения в 1/2 финала US Open – 2026 от соотечественника Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 3:6, 5:7.
US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:45 МСК
12
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 3
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|2
|3
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|5
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|3
|3
|5
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|6
|6
|7
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Нужно просто продолжать делать примерно то же, что я делал весь год. Просто продолжать работать, я люблю эту ра