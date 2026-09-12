Тиафо оценил шансы Шелтона на победу над Зверевым в финале US Open — 2026

12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо оценил шансы своего соотечественника Бена Шелтона на победу в финале US Open — 2026 над немцем Александром Зверевым.

«Это финал турнира «Большого шлема». Бену придётся использовать свои возможности, и он очень хорошо делал это в последнее время. Шелтон должен продолжать завоёвывать поддержку публики и посмотреть, что из этого получится. Просто посмотреть, что произойдёт. Оба будут подавать на очень высоком уровне, вероятно, всё решится на нескольких тай-брейках. Очевид