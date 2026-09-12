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Тиафо оценил шансы Шелтона на победу над Зверевым в финале US Open — 2026

Тиафо оценил шансы Шелтона на победу над Зверевым в финале US Open — 2026
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12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо оценил шансы своего соотечественника Бена Шелтона на победу в финале US Open — 2026 над немцем Александром Зверевым.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Это финал турнира «Большого шлема». Бену придётся использовать свои возможности, и он очень хорошо делал это в последнее время. Шелтон должен продолжать завоёвывать поддержку публики и посмотреть, что из этого получится. Просто посмотреть, что произойдёт. Оба будут подавать на очень высоком уровне, вероятно, всё решится на нескольких тай-брейках. Очевид