Серена Уильямс посетила матч 1/2 финала US Open — 2026 между Шелтоном и Тиафо

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс присутствовала на трибуне во время матча 1/2 финала US Open – 2026 между американскими теннисистами Беном Шелтоном и Фрэнсисом Тиафо. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 7:5 в пользу Шелтона.