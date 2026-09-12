Серена Уильямс посетила матч 1/2 финала US Open — 2026 между Шелтоном и Тиафо
Поделиться
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс присутствовала на трибуне во время матча 1/2 финала US Open – 2026 между американскими теннисистами Беном Шелтоном и Фрэнсисом Тиафо. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 7:5 в пользу Шелтона.
US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:45 МСК
12
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|3
|5
|
|6
|6
|7
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон