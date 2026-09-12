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Китаянка Сунь призналась, что долго переживала поражение от Пушкарёвой в финале Уимблдона

Китаянка Сунь призналась, что долго переживала поражение от Пушкарёвой в финале Уимблдона
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16-летняя китайская теннисистка Синжань Сунь рассказала о переживаниях после поражения в финале юниорского Уимблдона-2026 от россиянки Анны Пушкарёвой. Теннисистки вновь встретятся друг с другом в финале US Open — 2026 сегодня, 12 сентября.

Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:35 МСК
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 4
5 		6 6
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

«После «Ролан Гаррос» мне было грустно. Я не была уверена, что ещё раз выйду в финал юниорского турнира «Большого шлема», но затем был Уимблдон, у меня появился ещё один шанс — с соперницей [Пушкарёвой], которую уже обыгрывала. Я сама создала для себя большое давление — не могла спать по ночам. Но з