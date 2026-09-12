Китаянка Сунь призналась, что долго переживала поражение от Пушкарёвой в финале Уимблдона

16-летняя китайская теннисистка Синжань Сунь рассказала о переживаниях после поражения в финале юниорского Уимблдона-2026 от россиянки Анны Пушкарёвой. Теннисистки вновь встретятся друг с другом в финале US Open — 2026 сегодня, 12 сентября.

«После «Ролан Гаррос» мне было грустно. Я не была уверена, что ещё раз выйду в финал юниорского турнира «Большого шлема», но затем был Уимблдон, у меня появился ещё один шанс — с соперницей [Пушкарёвой], которую уже обыгрывала. Я сама создала для себя большое давление — не могла спать по ночам. Но з