Шамиль Тарпищев оценил игру Хачанова в 1/2 финала US Open — 2026 со Зверевым
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил игру российского теннисиста Карена Хачанова в матче 1/2 финала US Open – 2026 с немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8).
US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 9
|7 8
|
|6 7
|6 6
50
Карен Хачанов
К. Хачанов
«В первом сете Карен провалил подачу, это стало главной причиной неудачи на старте. Зверев к сетке выходил в нужный момент и понадёжнее был с задней линии. Когда его мутузили, он стабильно о