Шамиль Тарпищев оценил игру Хачанова в 1/2 финала US Open — 2026 со Зверевым

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил игру российского теннисиста Карена Хачанова в матче 1/2 финала US Open – 2026 с немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8).

«В первом сете Карен провалил подачу, это стало главной причиной неудачи на старте. Зверев к сетке выходил в нужный момент и понадёжнее был с задней линии. Когда его мутузили, он стабильно о