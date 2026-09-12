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Шамиль Тарпищев оценил игру Хачанова в 1/2 финала US Open — 2026 со Зверевым

Шамиль Тарпищев оценил игру Хачанова в 1/2 финала US Open — 2026 со Зверевым
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил игру российского теннисиста Карена Хачанова в матче 1/2 финала US Open – 2026 с немцем Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8).

US Open (м). 1/2 финала
11 сентября 2026, пятница. 22:15 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 9 7 8
3 		6 7 6 6
             
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«В первом сете Карен провалил подачу, это стало главной причиной неудачи на старте. Зверев к сетке выходил в нужный момент и понадёжнее был с задней линии. Когда его мутузили, он стабильно о