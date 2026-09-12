15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев одержал победу в 13 последних матчах с теннисистами-левшами

Александр Зверев одержал победу в 13 последних матчах с теннисистами-левшами
Комментарии

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выиграл 13 последних очных матчей с игроками-левшами, сообщает Opta Ace. Ранее Зверев вышел в финал US Open – 2026, где ему предстоит сыграть с американцем Беном Шелтоном, который является левшой.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

В последний раз Александр Зверев проигрывал леворукому теннисисту в 1/2 финала «Ролан Гаррос» – 2022, когда снялся по ходу матча с испанцем Рафаэлем Надалем при счёте 6:7 (8:10), 6:6.

За ч