Александр Зверев одержал победу в 13 последних матчах с теннисистами-левшами

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выиграл 13 последних очных матчей с игроками-левшами, сообщает Opta Ace. Ранее Зверев вышел в финал US Open – 2026, где ему предстоит сыграть с американцем Беном Шелтоном, который является левшой.

В последний раз Александр Зверев проигрывал леворукому теннисисту в 1/2 финала «Ролан Гаррос» – 2022, когда снялся по ходу матча с испанцем Рафаэлем Надалем при счёте 6:7 (8:10), 6:6.

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