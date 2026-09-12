«Это её дом, всем остальным пора отправляться домой». Тренер Соболенко — о финале US Open

Джейсон Стейси, тренер по физподготовке первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, высказался об игре своей подопечной перед финальным матчем на US Open. Сегодня, 12 сентября, Арина сразится за титул с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Я бы сказал так — никого не хочу обидеть, — это её дом, а все остальные девушки здесь просто гости и им пора отправляться домой. Она выходит на корт с пониманием того, что её задача — диктовать темп, придерживаться своей стратегии и не опускаться до уровня соперницы по ту сторону сетки, не подстраиваться под неё, а просто делать свою работу — и всё.

Именно так она играет, когда находится в ударе. Она ловит тот самый момент, когда обретает внутренн