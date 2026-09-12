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«Это её дом, всем остальным пора отправляться домой». Тренер Соболенко — о финале US Open

«Это её дом, всем остальным пора отправляться домой». Тренер Соболенко — о финале US Open
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Джейсон Стейси, тренер по физподготовке первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, высказался об игре своей подопечной перед финальным матчем на US Open. Сегодня, 12 сентября, Арина сразится за титул с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Я бы сказал так — никого не хочу обидеть, — это её дом, а все остальные девушки здесь просто гости и им пора отправляться домой. Она выходит на корт с пониманием того, что её задача — диктовать темп, придерживаться своей стратегии и не опускаться до уровня соперницы по ту сторону сетки, не подстраиваться под неё, а просто делать свою работу — и всё.

Именно так она играет, когда находится в ударе. Она ловит тот самый момент, когда обретает внутренн