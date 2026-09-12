Синьжань Сунь — Анна Пушкарёва: онлайн-трансляция финала юниорского US Open началась

Сегодня, 12 сентября, в Нью-Йорке, США, стартовал финальный матч US Open — 2026 в женском одиночном разряде, в котором играют 971-я ракетка мира россиянка Анна Пушкарёва и 599-й номер рейтинга китайская теннисистка Синьжань Сунь. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анна Пушкарёва – Синжань Сунь.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Сунь (1-0 на харде). Она победила Пушкарёву в финале взрослого ITF в Шарм-эш-Шейхе в начале прошлого ноября — 6:1, 2:6, 6:2 — и на грунте на крупном юниорском турнире в Милане-2026 (7:5, 6:4). Анна взяла реванш в финале юниорского Уимблдона-2026 — 5:7, 6:3, 6:4.

Розыгрыш юниорского US Open — 2026 в женском одиночном разряде