Максим Мирный поделился ожиданиями от финала US Open между Соболенко и Рыбакиной

Олимпийский чемпион 2012 года в миксте, 10-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде и миксте белорусский теннисист, а ныне тренер Максим Мирный поделился ожиданиями от финального матча на US Open — 2026 с участием его подопечной первой ракетки мира Арины Соболенко.

Сегодня, 12 сентября, Арина разыграет титул с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Всё сводится к тому, что мы имеем дело с двумя лучшими теннисистками последних лет. Их результаты, рейтинги и титулы говорят сами за себя. Думаю, когда они видят друг друга по разные стор