Сунь — Пушкарёва: россиянка проиграла стартовый сет финала юниорского US Open — 2026

Сегодня, 12 сентября, в Нью-Йорке, США, проходит финальный матч US Open — 2026 в женском одиночном разряде, в котором играют 971-я ракетка мира россиянка Анна Пушкарёва и 599-й номер рейтинга китайская теннисистка Синьжань Сунь. Первый сет выиграла китаянка со счётом 6:4.

Теннисистки провели на корте 35 минут. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анна Пушкарёва – Синьжань Сунь.

Счёт личных встреч 2-1 в пользу Сунь (1-0 на харде). Она победила Пушкарёву в финал