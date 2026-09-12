Энен — о Рыбакиной на US Open: она действительно очень хорошая первая ракетка мира

Семикратная чемпионка ТБШ бельгийская теннисистка Жюстин Энен считает, что травма представительницы Казахстана Елены Рыбакиной перед началом Открытого чемпионата США могла помочь ей в борьбе за первое место в мировом рейтинге.

«Возможно, это сняло с неё некоторое давление. Тогда ты отвлекаешься на другие вещи. Нужно заботиться о себе, помнить о восстановлении и сосредоточиться на поддержании хорошей физической формы. Возможно, тогда вы сможете отбросить негативные и отвлекающие мысли и сосредоточиться на главном.

Сначала ей нужно было преодолеть сомнения в своей физической форме, прежде чем она смогла набрать обороты. Меня очень впечатлило, как она контролирует мяч и как справляется с этим с самого начала турнира.

Я считаю, что она действительно очень хорошая первая ракетка мира. Мне нравится смотреть, как играет Рыбакина», — приводит слова Энен Eurosport.de.