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Сунь — Пушкарёва: россиянка сравняла счёт по сетам в финале юниорского US Open — 2026

Сунь — Пушкарёва: россиянка сравняла счёт по сетам в финале юниорского US Open — 2026
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Сегодня, 12 сентября, в Нью-Йорке, США, проходит финальный матч US Open — 2026 в женском одиночном разряде, в котором играют 971-я ракетка мира россиянка Анна Пушкарёва и 599-й номер рейтинга китайская теннисистка Синьжань Сунь. Первый сет выиграла китаянка со счётом 6:4. Второй забрала россиянка — 6:4.

US Open — девушки. Финал
12 сентября 2026, суббота. 18:00 МСК
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 0
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анна Пушкарёва – Синьжань Сунь.

Счёт личных встреч 2-1 в пользу Сунь (1-0 на харде). Она победила