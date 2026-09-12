Сунь — Пушкарёва: россиянка сравняла счёт по сетам в финале юниорского US Open — 2026
Поделиться
Сегодня, 12 сентября, в Нью-Йорке, США, проходит финальный матч US Open — 2026 в женском одиночном разряде, в котором играют 971-я ракетка мира россиянка Анна Пушкарёва и 599-й номер рейтинга китайская теннисистка Синьжань Сунь. Первый сет выиграла китаянка со счётом 6:4. Второй забрала россиянка — 6:4.
US Open — девушки. Финал
12 сентября 2026, суббота. 18:00 МСК
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|0
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анна Пушкарёва – Синьжань Сунь.
Счёт личных встреч 2-1 в пользу Сунь (1-0 на харде). Она победила