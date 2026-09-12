Россиянки Полина Березина и Алиса Терентьева проиграли в финале юниорского US Open в паре

Российские теннисистки Полина Березина и Алиса Терентьева проиграли в финале юниорского Открытого чемпионата США — 2026 в парном разряде. В матче за титул они уступили американкам Аннике и Кристине Пениковым. Встреча завершилась со счетом 6:7 (11:13), 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Березина и Терентьева три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Пениковых ни одного эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В эти минуты в финале юниорского US Open в одиночном разряде россиянка Анна Пушкарёва играет с представительницей Китая Синьжань Сунь.