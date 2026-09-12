Арина Соболенко — Елена Рыбакина: онлайн-трансляция финала US Open начнётся не ранее 23:00

Сегодня, 12 сентября, в Нью-Йорке (США) состоится финальный матч US Open – 2026 в женском одиночном разряде, в котором сыграют первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и второй номер рейтинга представительница Казахстана Елена Рыбакина. Встреча начнётся не ранее 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Арина Соболенко – Елена Рыбакина.

Счёт личных встреч 10-7 в пользу Соболенко (не считая трёх выставочных игр в Мировой теннисной лиге)