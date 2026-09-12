Анна Пушкарёва в трёх сетах проиграла в финале юниорского US Open — 2026

971-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Анна Пушкарёва проиграла в финале юниорского US Open — 2026. В матче за титул она уступила 16-летней представительнице Китая Синьжань Сунь (599-я в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 0:6.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. В её рамках Пушкарёва шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Сунь четыре эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

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