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Синьжань Сун — Анна Пушкарёва: результат матча 12 сентября, счёт 2:1, финал юниорского US Open 2026

Анна Пушкарёва в трёх сетах проиграла в финале юниорского US Open — 2026
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971-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Анна Пушкарёва проиграла в финале юниорского US Open — 2026. В матче за титул она уступила 16-летней представительнице Китая Синьжань Сунь (599-я в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 0:6.

US Open — девушки. Финал
12 сентября 2026, суббота. 18:00 МСК
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 0
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. В её рамках Пушкарёва шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Сунь четыре эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

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