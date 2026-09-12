«Бен сейчас на пике формы». Роддик — о победе Шелтона над Тиафо в 1/2 финала US Open
Поделиться
Победитель US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о победе девятой ракетки мира Бена Шелтона над 12-м номером мирового рейтинга Фрэнсисом Тиафо в полуфинале US Open — 2026. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.
US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:45 МСК
12
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|3
|5
|
|6
|6
|7
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Бен сейчас на пике формы. С ним очень тяжело справляться. Он посылает мячи со скоростью 1