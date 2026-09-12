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«Бен сейчас на пике формы». Роддик — о победе Шелтона над Тиафо в 1/2 финала US Open

«Бен сейчас на пике формы». Роддик — о победе Шелтона над Тиафо в 1/2 финала US Open
Комментарии

Победитель US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о победе девятой ракетки мира Бена Шелтона над 12-м номером мирового рейтинга Фрэнсисом Тиафо в полуфинале US Open — 2026. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.

US Open (м). 1/2 финала
12 сентября 2026, суббота. 02:45 МСК
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 3 5
4 		6 6 7
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Бен сейчас на пике формы. С ним очень тяжело справляться. Он посылает мячи со скоростью 1