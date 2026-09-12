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Кристиан Харрисон/Нил Скупски — Кевин Кравиц-Тим Пюц: результат матча 12 сентября, счёт 2:0, финал US Open 2026 в парном разряде

Кристиан Харрисон и Нил Скупски стали чемпионами US Open — 2026 в парном разряде
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Пара американца Кристиана Харрисона и британца Нила Скупски стала победителем Открытого чемпионата США — 2026 в парном разряде. В финале они обыграли немцев Кевина Кравица и Тима Пюца со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

US Open — парный разряд (м). Финал
12 сентября 2026, суббота. 19:10 МСК
Кристиан Харрисон
США
Кристиан Харрисон
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
К. Харрисон Н. Скупски
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Харрисон и Скупски девять раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Кравица и Пюца три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

Прошлогодними чемпионами US Open в парном разряде являются испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.

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