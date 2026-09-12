Кристиан Харрисон и Нил Скупски стали чемпионами US Open — 2026 в парном разряде

Пара американца Кристиана Харрисона и британца Нила Скупски стала победителем Открытого чемпионата США — 2026 в парном разряде. В финале они обыграли немцев Кевина Кравица и Тима Пюца со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Харрисон и Скупски девять раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Кравица и Пюца три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

Прошлогодними чемпионами US Open в парном разряде являются испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.