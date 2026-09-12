Корне — о финале мужского US Open: один громила подаёт 254 км/ч, другой просто тянет время
Поделиться
Экс 11-я ракетка мира французская теннисистка Ализе Корне поделилась ожиданиями от предстоящего финала US Open — 2026 в мужском одиночном разряде, где немец Александр Зверев сыграет с американцем Беном Шелтоном.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:00 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Всё очень лично и, может быть, немного субъектив