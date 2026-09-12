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Корне — о финале мужского US Open: один громила подаёт 254 км/ч, другой просто тянет время

Корне — о финале мужского US Open: один громила подаёт 254 км/ч, другой просто тянет время
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Экс 11-я ракетка мира французская теннисистка Ализе Корне поделилась ожиданиями от предстоящего финала US Open — 2026 в мужском одиночном разряде, где немец Александр Зверев сыграет с американцем Беном Шелтоном.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Всё очень лично и, может быть, немного субъектив