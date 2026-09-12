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Иснер считает, что Рыбакина обыграет Соболенко в финале женского US Open — 2026

Иснер считает, что Рыбакина обыграет Соболенко в финале женского US Open — 2026
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Американский теннисист Джон Иснер и его соотечественник Сэм Куэрри сделали свой выбор фаворита на финал Открытого чемпионата США — 2026 в женском одиночном разряде. В матче за титул сегодня, 12 сентября, сыграют белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
4
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Я бы поставил на [Елену] Рыбакину. Для меня это вопрос случая», — приводит слова Иснера Tennis Head.

«Я думаю, что Арина Соболенко победит», — заявил Куэрри.

Финальный матч на US Open — 2026 начнё