Иснер считает, что Рыбакина обыграет Соболенко в финале женского US Open — 2026

Американский теннисист Джон Иснер и его соотечественник Сэм Куэрри сделали свой выбор фаворита на финал Открытого чемпионата США — 2026 в женском одиночном разряде. В матче за титул сегодня, 12 сентября, сыграют белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

«Я бы поставил на [Елену] Рыбакину. Для меня это вопрос случая», — приводит слова Иснера Tennis Head.

«Я думаю, что Арина Соболенко победит», — заявил Куэрри.

Финальный матч на US Open — 2026 начнё