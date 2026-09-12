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«Эта идея не кажется мне такой уж плохой». Тони Надаль — о тай-брейке вместе пятого сета

«Эта идея не кажется мне такой уж плохой». Тони Надаль — о тай-брейке вместе пятого сета
Комментарии

Испанский тренер Тони Надаль высказался о возможном сокращении продолжительности матчей на турнирах «Большого шлема».

«Мы могли бы проводить матчи до двух выигранных сетов, как в женском теннисе, хотя это противоречило бы самой сути турниров «Большого шлема». Можно также играть четыре сета, а при счёте 2:2 проводить чемпионский тай-брейк до 10 очков вместо пятого сета. Идея с решающим тай-брейком вместо пятого сета уже не кажется мне такой уж плохой, учитывая всё, что было сказано.

Я думаю, можно внести гораздо больше изменений, чтобы сократить продолжительность матчей, не отказываясь от традиционного формата. Например, разыгрывать решающее очко при счёте 40-40 или установить ограничение по времени между подачами.

В общем, это пустые рассуждения, которым место за столом, где принимаются реальные решения. Нужно будет следить за тем, сядет ли кто-нибудь за этот стол в следующем году», – приводит слова Надаля EL Pais.

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