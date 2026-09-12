«Он не испытывает сильного напряжения». Иснер — об игре Зверева на US Open — 2026

Американский теннисист Джон Иснер и его соотечественники Сэм Куэрри и Стив Джонсон обсудили выступления немца Александра Зверева на Открытом чемпионате США — 2026.

Джонсон: Мне кажется, что Александр Зверев наконец-то избавился от груза ответственности и играет гораздо свободнее на этих турнирах «Большого шлема».

Куэрри: Однако я не думаю, что он играет свободнее.

Иснер: Думаю, да. Когда я наблюдал за ним последние два дня, он просто отступал назад и отбивал мячи.

Джонсон: Я думаю, что в этом смысле он чувствует себя свободнее. Он может побеждать даже некрасиво. Раньше, когда он играл некрасиво, мне казалось, что он растерян и раздражён. Он выигрывает эти некрасивые матчи, зная, что всё равно их выиграет. Возможно, он играет не в свой лучший теннис, но он играет свободно.

Куэрри: Мне кажется, что в решающие моменты сегодня, даже в тай-брейке, когда мячи были в пределах досягаемости, он не мог ими как следует воспользоваться.

Иснер: Но для меня это и есть свобода.

Куэрри: Я не согласен.

Иснер: Это его базовый уровень, но сейчас разница в том, что в этих напряжённых матчах, особенно на ранних этапах турнира, он не испытывает сильного напряжения, он спокоен на корте. Он спокойно играет в свою игру, по сути, атакуя с задней линии корта, тогда как раньше он был очень напряжён. И он также более свободно подаёт, — приводит слова теннисистов Tennis Head.