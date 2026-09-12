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Франсиско Серундоло заменит Томми Пола на Кубке Лэйвера — 2026

Франсиско Серундоло заменит Томми Пола на Кубке Лэйвера — 2026
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25-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло выступит на Кубке Лэйвера — 2026 в составе команды мира. Он заменит американца Томми Пола. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

«Команда мира — обновление состава. Игрок под 25‑м номером в мировом рейтинге Франсиско Серундоло присоединится к команде мира в Лондоне, заменив американца Томми Пола, который снялся из‑за травмы.

Серундоло выступит на Кубке Лэйвера в четвёртый раз подряд», — говорится в заявлении пресс-службы Кубка Лэйвера.

В составе команды мира также сыграют американцы Бен Шелтон, Тейлор Фриц, Лёнер Тьен, австралиец Алекс де Минор и Александр Бублик из Казахстана.

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